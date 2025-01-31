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Футбол

Яремчук vs Кащук. Олимпиакос – Карабах 3:0. Обзор матча

Уверенная победа хозяев

Яремчук vs Кащук. Олимпиакос – Карабах 3:0. Обзор матча

AMNA/Georgia Panagopoulou

    • Хозяева доминировали на поле и нанесли 23 удара. Гости всего трижды пробивали по воротам и однажды попали в створ. Впрочем, греческий гранд долго не мог открыть счет и на перерыв команды ушли при счете 0:0.

    Виктория позволила "красно-белым" выйти на седьмое место и сразу пробиться в ⅛ финала. Азербайджанский коллектив финишировал последним в таблице.

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    Пирей. Стадион Георгиос Караискакис, 31 500 зрителей

    Олимпиакос – Карабах 3:0

    Голы: Эль-Кааби, 56, 60, Бьянкон, 89

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