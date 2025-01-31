Марта Костюк – о первых женских теннисных кроссовках от «Wilson»: “Эта обувь делает мою игру еще более быстрой и неудержимой”

Украинская теннисистка поделилась впечатлениями от нового проекта со своим американским спонсором



Компания «Wilson» вчера представила свою первую модель исключительно женских теннисных кроссовок под названием «Intrigue».

Команда разработчиков обуви в «Wilson» работала над созданием кроссовок для Марты Костюк в тесном сотрудничестве с самой украинкой. Целью для компании было создать теннисную обувь, которая была бы не только адаптивной и удобной, как кроссовки для бега, но и позволяла бы ей играть в более динамичном, агрессивном стиле игры.

«Мы с «Wilson» хотели создать что-то, что позволит женщинам двигаться быстрее и быть более ловкими, и при этом выглядеть стильно. «Intrigue« выполняет именно эти задачи», – говорит Марта Костюк. «Эта обувь делает мою игру еще более быстрой, еще более неудержимой, и я надеюсь, что она поможет спортсменкам во всем мире повысить свой уровень игры в теннис».

Революционная посадка «Intrigue» является результатом детального изучения женских стоп и предпочтений. «Женские стопы отличаются от мужских; наша команда потратила много времени на создание кроссовок, которые не только приспособлены к их стопам, но и обеспечивают безопасность и уверенность на корте», – говорит Шивам Бхан, старший директор по направлению „Обувь“ в „Wilson“.



Обширный процесс тестирования привел к разработке новой женской колодки, нового стандарта посадки для женской теннисной обуви «Wilson». «После того, как мы разработали колодки, мы начали разрабатывать дизайн изнутри наружу, начиная с материалов, которые наиболее тесно касаются стопы», – добавляет Бхан.

«В «Wilson» мы стремимся расширить возможности женщин-спортсменок на всех уровнях, особенно в теннисе. Игра продолжает расти и развиваться, и мы стремимся внедрять инновации и предоставлять лучшую продукцию для наших игроков, чтобы они могли добиваться успеха», – говорит Гордон Девин, президент „Wilson Sportswear“. «Intrigue« переосмысливает то, что означает играть быстро, и это, несомненно, даст теннисисткам уверенное преимущество, необходимое для доминирования на корте».

btu.org.ua