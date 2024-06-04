Янник Синнер: «Я очень счастлив, что достиг первой строчки рейтинга, но через два дня у меня полуфинал, поэтому я сосредоточен на этом»

Итальянский теннисист Янник Синнер ответил на вопросы журналистов после выхода в полуфинал Открытого чемпионата Франции

О статусе первой ракетки мира

— Это, безусловно, много для меня значит. И случилось это не так, как мы ожидали. У Джоковича было два очень длинных и тяжелых матча, оба из пяти сетов, так что это тяжело. Первый он закончил очень поздно. Вы знаете, это также тяжело и для турнира, если Новак снимается.

Помешало ли это известие сосредоточиться во время игры? Было легко, потому что мне сказали об этом после матча (смеется.) Я не знал, что он снялся. Говоря о себе, я очень рад этому достижению. Это много работы, которую мы выполняем каждый день. Это ежедневная рутина. Очевидно, что я счастлив, что достиг этой ступеньки. Через два дня очень важный матч для меня, полуфинал, поэтому я сейчас сосредоточен на этом. Но, да, конечно, очень рад иметь сейчас этот номер рейтинга.

Об условиях и состоянии кортов

— Сегодня было немного ветрено, поэтому с ветром грунт немного отлетел. Также сегодня впервые было немного солнечно, а когда солнце, то немного скользко. Это нормально для грунта. В последнее время я играл много матчей в помещении или в очень холодных условиях, где она немного более липкая. Я не знаю, как было вчера, потому что каждый день немного отличается. Поэтому я не хочу оценивать, каким был корт в матче Джоковича.

О собственных целях на турнире

— Даже если бы я знал раньше, что Джокович снялся, как я уже сказал, стать первым — это большое достижение… Но сейчас я хочу меряться силами на этом покрытии. Мне иногда очень тяжело на грунте, особенно в начале грунтовой серии. Мы видели это в последние годы. Я еще более счастлив, что попал в полуфинал. Я приехал сюда с некоторыми сомнениями относительно своего физического состояния, и мое тело кажется сильнее и сильнее с каждым днем, что для меня было главной целью, когда я ехал сюда. Я счастлив, что имею шанс сыграть здесь в очень важном для себя матче в полуфинале. Тогда мы увидим, на что я способен.

О главных уроках за последний год

— Я думаю, что я многому научился благодаря своим поражениям, особенно год назад на этом турнире. Я делал выводы, и я должен был принять то, что надо учиться, наблюдая за собой, за своим языком тела. Я много над этим работал. Затем был Открытый чемпионат США. После поражения от Александра Зверева я немного переключился. Бывают моменты, когда ты должен осознать, что ты делал неправильно, и иногда это трудно принять, но это правильный путь. Меня окружают очень честные люди, и они говорят мне только правду. Когда это хорошо, это хорошо; когда это плохо, это плохо. Это часть процесса. Мы еще будем много работать. Я знаю, что мне нужно улучшить некоторые вещи, поэтому я просто с нетерпением жду того, чтобы стать еще лучшим теннисистом.

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