Митч Эванс: Я чувствую, что мне нечего терять

Российским гоночным болельщикам Митч Эванс запомнился ещё по временам сотрудничества с командой Russian Time в GP2, где он в том числе выполнял роль наставника Артёма Маркелова, который тогда ещё только набирался опыта в этой молодёжной серии, впоследствии превратившейся в Формулу 2.

Но уже с 2017 года быстрый новозеландец выступает за заводскую команду Jaguar в Формуле E, и на его счету немало побед, вот только завоевать чемпионский титул Митчу пока не удавалось. В 2022-м он стал вице-чемпионом, в 2023-м был одним из фаворитов, но завершил сезон на 3-м месте. На этой же строчке личного зачёта он находится и сейчас, уступая Нику Кэссиди и Паскалю Верляйну.

До окончания чемпионата остаются четыре гонки, две из них пройдут на американском автодроме в Портленде в последний уик-энд июня, а лондонский финал сезона запланирован на 20-21 июля, и это тоже будет сдвоенный этап.

При этом Эванс регулярно финишировал в призовой десятке, выиграл две из пяти предыдущих гонок и отстаёт от лидера, что характерно, тоже новозеландца, на 35 очков. Впрочем, в подобном положении Митч бывал уже не раз, вот только чемпионат мира по гонкам на электромобилях выигрывали другие: два года назад это был Стоффель Вандорн, выступавший за Mercedes, в 2023-м – Джейк Деннис, пилот Andretti.

Эвансу до сих пор обидно, что в прошлом году он фактически выбыл из числа претендентов на титул после досадной ошибки, допущенной в начале второй гонки римского уик-энда. Первую он тогда выиграл, а на следующий день спровоцировал аварию, серьёзно повредил машину и в итоге сошёл с дистанции.

Но, по словам Митча, в этом году он намного спокойнее воспринимает то, что происходит на трассах чемпионата, и не чувствует особого прессинга, хотя не исключает, что шансы на титул пока остаются.

«Вероятно, в этом году я стараюсь подвергать себя меньшему прессингу по сравнению с 2023-м, – рассказал 29-летий новозеландец в интервью RacingNews365. – В прошлом году, когда сезон завершился, я был очень расстроен. В том числе из-того, что произошло во время той второй гонки в Риме.

Посмотрим, как всё сложится на этот раз. Полагаю, после сдвоенного этапа в Портленде картина будет намного более определённой, тогда и станет понятно, как надо будет действовать в финале сезона. Я стараюсь относиться к сложившейся ситуации как можно спокойнее, поскольку чувствую, что мне нечего терять.

В предыдущие годы уже бывал в подобном положении, и можно сказать, что для меня оно привычное. Если я смогу хорошо выступить в дни уик-энда в Портленде, тогда буду знать, что на трассе в Лондоне мы должны выступить неплохо. Надеюсь, там мы сможем показать хорошие результаты. Впрочем, поживём – увидим».

В общей сложности за два оставшихся сдвоенных этапа можно теоретически заработать 116 очков (в Формуле E начисляются дополнительные призовые баллы за поул и за лучший круг в гонке). Отыграть 35 очков – задача, конечно, непростая, но и невыполнимой её тоже не назовёшь.

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