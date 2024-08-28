В Монце Ferrari сделает акцент на теме карбона

Раскраска машин Ferrari в Монце будет несколько отличаться от привычной, о чём итальянская команда сообщила сегодня.

О том, что Шарль Леклер и Карлос Сайнс будут выступать в комбинезонах чёрного цвета, мы писали вчера, но тёмная цветовая гамма выбрана и для униформы сотрудников команды.

Изменения в оформлении машин носят не столь явный характер – в чёрном цвете в этот уик-энд будут выполнены только бортовые номера на SF-24.

«Вместо обычного белого цвета цифр с жёлтой окантовкой номера 16 и 55 на машинах будут воспроизводить текстуру и естественный вид карбона, – говорится в пресс-релизе Скудерии. – Кроме того, тема углеродного волокна будет отражена в оформлении гоночных комбинезонов, шлемов, обуви и очков».

Об особых версиях дизайна шлемов гонщиков итальянская команда рассказала отдельно: «Карбон, из которого изготовлены шлемы, частично останется не окрашенным и будет сочетаться с красным, а также с жёлтым, который уже применялся в Монце в предыдущие годы, поскольку это исторический цвет Ferrari.

Также это геральдический цвет города Модены, выбранный Энцо Ferrari в качестве фона для логотипа в виде чёрного гарцующего жеребца».

Кроме того, в Ferrari решили напомнить болельщикам кое-что из истории команды, приведя краткую подборку фактов, связанных с наступлением в Формуле 1 «карбоновой эры»: «Впервые этот материал начал применять конструктор Джон Барнард. В 1982 году Скудерия стала использовать панели из карбона для придания дополнительной прочности шасси 126 C2, а также для производства крыльев.

В середине следующего сезона дебютировала 126 C3, первая построенная в Маранелло машина с монококом из углепластика. Впервые её вывел на старт в Сильверстоуне Патрик Тамбэ, заняв в той гонке 3-е место, после чего уже на следующем этапе сезона Рене Арну выиграл Гран При Германии».

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