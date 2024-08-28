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Бокс

«Ему никто ничего не дарит». Усик рассказал, почему отдал пояс Зеленскому

«Ему никто ничего не дарит». Усик рассказал, почему отдал пояс Зеленскому

Офис президента

Боксер Александр Усик недавно подарил свой титул WBC супертяжелого веса президенту Украины Владимиру Зеленскому.

«Подарил ему пояс. Он спортсменам там 2-3 дня делал подарки (на День независимости – прим). А ему никто ничего не дарит, только берут у него».

«Я решил поступить вот так, подарил пояс. Он боец у нас, пусть у него пояс будет», – сказал Усик.

Этот титул Усик завоевал в поединке с Тайсоном Фьюри и стал абсолютным чемпионом.

Усик сделал неожиданный подарок Зеленскому. Он отобрал его у Фьюри
sport.ua

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