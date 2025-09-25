В Сингапуре напечатали дополнительные билеты

В кассах Гран При Сингапура билетов почти не осталось. Большинство трибун раскуплены полностью, на некоторых ещё есть места, но и они разойдутся в ближайшие дни.

Сегодня организаторы этапа объявили о выпуске ограниченного тиража дополнительных билетов на трибуны, которые прежде не предполагалось использовать – и на дополнительные ряда к уже имеющимся. Кроме того, билеты на оставшиеся единичные места можно будет купить по ходу уик-энда прямо на месте.

Отдельно организаторы призвали болельщиков покупать билеты только в официальных кассах – в сети появилось много подделок.

