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Футбол

Реал будет платить Палмейрасу 35 тысяч евро за каждый гол, забитый 18-летним новичком

Об этом сообщает Mundo Deportivo

Реал будет платить Палмейрасу 35 тысяч евро за каждый гол, забитый 18-летним новичком

Getty Images/Global Images Ukraine

    • Этим летом "Реал Мадрид" оформил трансфер 18-летнего нападающего Эндрика из "Палмейраса".

    Как сообщает Mundo Deportivo, каждый гол, забитый новичком, будет приносить "Палмейрасу" доход. За каждый мяч, отправленный в ворота соперника, испанцы обязаны заплатить бразильскому клубу 35 тысяч евро. Это также включает пенальти.

    Однако остается непонятным, существует ли ограничение на количество голов, за которые "Реал Мадрид" должен заплатить, но "Палмейрас" в общей сложности может заработать до 12,5 миллиона евро.

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