ВИДЕО. Усик рассказал, как отпраздновал победу над Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом дивизионе Александр Усик рассказал, каким был у него праздничный вечер после победы над Тайсоном Фьюри в майском поединке за абсолют.

«На следующий день после боя мне позвонила моя дочка Лиза. Она мне сказала: «Папа, ты реально крутой». Я ей ответил: «Хорошо. Я люблю тебя». Это и все. Мы с семьей победу не праздновали.

Почему? У нас просто был ужин, мы помолились Богу. У мене очень много работы – мне надо менять мир бокса», – рассказал Александр Усик.

Ранее Усик рассказал о переломном моменте в бою с Фьюри.

sport.ua