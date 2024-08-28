Оскар Пиастри: У нас очень быстрая машина

Ландо Норрис одержал победу на прошлом этапе в Зандфорте и будет фаворитом предстоящего Гран при Италии. Его напарник по команде McLaren Оскар Пиастри тоже рассчитывает побороться за победу в Монце.

Ландо Норрис: «Я рад приехать в Монцу в статусе победителя двух Гран При. Мы отлично начали вторую половину сезона 2024 года и надеемся подтвердить заданный темп в этот уик-энд, поскольку стремимся и дальше сокращать отставание в личном зачёте и Кубке конструкторов.

В прошлом у меня были хорошие результаты в Монце. Это самая быстрая трасса в календаре, что делает её ещё более интересной. Команда завершила подготовку к этапу, и мы знаем, что можем сделать лучше, чтобы гарантировать больше побед в будущем. Сейчас мы продолжаем работать, чтобы принести команде много очков».

Оскар Пиастри: «Команда сильно вернулась с каникул на прошлой неделе, и теперь мы готовы повторить это в Монце. Мы сделали выводы из этапа в Зандфорте, так что посмотрим, как мы применим полученные значения. У нас очень быстрая машина, поэтому будет интересно.

Я несколько раз выступал в Монце в младших гоночных сериях, и мне всегда нравилось то, насколько она быстрая. С нетерпением жду выступлений перед итальянскими болельщиками, которые создают отличную атмосферу. У нас есть отличная возможность завершить серию сдвоенных этапов как можно лучше».

Андреа Стелла, руководитель команды: «После невероятно сильного результата Ландо и Оскара в Зандфорте, мы сразу переключили всё внимание на предстоящий уик-энд. Гран При Италии – один из самых ожидаемых этапов сезона.

Команда спроектировала и построила невероятно конкурентоспособную машину. У нас есть всё, чтобы хорошо выступить, но необходимо твёрдо стоять на земле и постоянно совершенствоваться, чтобы иметь лучшие шансы на борьбу за победы и подиумы. Мы знаем, что легко не будет, но все невероятно мотивированы перед оставшимися гонками сезона».

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