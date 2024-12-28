Лоусон не был готов к негативной реакции болельщиков

Лиам Лоусон в 2025 году станет новым гонщиком Red Bull Racing, однако ему пришлось существенно сократить свою активность в социальных сетях из-за того, что в последнее время некоторые болельщики Серхио Переса и Даниэля Риккардо шлют ему комментарии оскорбительного содержания.

«Сначала мне приходилось читать немало таких сообщений, потому что я ничего подобного не ожидал, не был к этому готов, – поделился новозеландский гонщик в интервью лондонской газете The Times. – Если честно, теперь я просто почти не заглядываю в социальные сети – я могу что-то опубликовать для моих болельщиков, но не просматриваю и не читаю сообщения.

Когда ты нацелен на Формулу 1, то занимаешься гоночной подготовкой, и подобных вещей просто не ожидаешь, а потом оказывается, что ты к ним не готов, поскольку полностью сосредоточен на пилотировании».

Ещё до того, как было объявлено, что Лоусон заменит Переса в Red Bull Racing, между двумя гонщиками возникали острые моменты, например, по ходу Гран При Мехико, после чего Лиаму даже пришлось извиняться перед Серхио. Ничего удивительного, что всё это уже тогда разозлило болельщиков мексиканца.

Кроме того, на этапе в Остине у Лоусона был эпизод с участием Фернандо Алонсо, и у двукратного чемпиона мира, выступающего за Aston Martin, тоже были причины сердиться на молодого гонщика RB, но тот старался не обращать на это внимания.

«Ни к кому из соперников у меня нет ничего личного, но я должен был за шесть оставшихся гонок что-то показать, – признал новозеландец. – Я не пытаюсь действовать на трассе излишне агрессивно, но при этом не собираюсь менять свой подход к гонкам из-за того, что у кого-то больше опыта или кто-то пользуется большим авторитетом».

Теперь, когда Лоусон стал новым напарником Макса Ферстаппена, перед ним стоит сложная задача, с которой до него не смогли справиться Алекс Элбон, Пьер Гасли, а теперь и Серхио Перес, хотя мексиканец продержался дольше всех – четыре сезона. Считается, что в какой-то степени на их судьбу повлияло то, что они не смогли найти подход к машине Red Bull Racing, которая отличается специфическими характеристиками

Но Лоусона подобные объяснения не убеждают, и эти его слова приводило издание PlanetF1: «Что касается стилей пилотирования, то даже не знаю, готов ли я поверить в эту теорию. Полагаю, тебе хочется, чтобы поведение машины соответствовало определённым пожеланиям, но я потратил немало времени, занимаясь доводкой машин Red Bull – и когда выступал в молодёжных сериях, и в последние пару лет, выполняя обязанности резервного гонщика команды.

Мне кажется, что я хорошо понимаю повадки RB20. При этом я не могу в полной мере принять формулировку: “Эта машина не соответствует вашему стилю пилотирования”. Полагаю, мы, профессиональные гонщики, должны адаптироваться к любой технике, на которой выступаем».

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