«Я хочу этого». Экс-чемпион мира дал совет Фьюри, вспомнив бой с Усиком

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Экс-чемпион мира Дюк Маккензи дал совет британскому боксеру в супертяжелом весе Тайсону Фьюри:

«Нет никакой необходимости в еще одном реванше против Усика. Тайсон Фьюри должен просто уйти на пенсию. Ему больше нечего доказывать. Он был чемпионом мира в супертяжелом весе, он не может просить большего, и у него больше денег, чем он может потратить. Сейчас он рискует тем, что один или два других супертяжеловеса, которые должны были бы уйти на пенсию, возможно, этого не сделают. Я бы хотел, чтобы он ушел на пенсию».

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В ночь на 21 декабря в саудовском Эр-Рияде состоялся бой-реванш за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA, WBO (а также IBO). Александр Усик сумел защитить титулы – одержал триумф единогласным решением судей против Тайсона Фьюри – 116-112, 116-112, 116-112!

sport.ua