Считает, что клуб этого заслуживает

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Полузащитник "Арсенала" Деклан Райс поделился ожиданиями он в 2025 году в контексте футбольных вершин.

“Надеюсь, новый год принесет трофеи! Этот клуб этого заслуживает”. Побеждать в играх – это отлично, но это ничего не значит, если мы ничего не выиграем в конце”, – сказал он в интервью Prime Video Sport.

Райс в текущей кампании провел 22 матча за "Арсенал" во всех турнирах. На его счету два гола и пять ассистов.

Деклан проводит второй сезон в составе "канониров" после трансфера из "Вест Хэма" за 116 млн евро летом 2023 года. Пока на его счету только победа в Суперкубке Англии, который не считается официальным трофеем на Туманном Альбионе.

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