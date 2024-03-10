<img title="Кейн установил очередное достижение в Бундеслиге" src="/wp-content/uploads/2024/03/2ea8adc9d20a2988b6e764dc7786fb8f.jpg" alt="Кейн установил очередное достижение в Бундеслиге< br />

Нападающий Баварии Гарри Кейн установил новый рекорд по количеству хет-триков в своем дебютном сезоне в Бундеслиге.

Соответствующую статистику приводит портал OptaFranz.

Хет -Трик в ворота Майнца стал для англичанина четвертым в текущем сезоне чемпионата Германии. Кейн еще никому не удавался отличиться таким количеством хет-триков в своей дебютной кампании в Бундеслиге.

В настоящее время в активе Гарри 30 голов в 25 турах. У него есть еще 9 матчей, чтобы побить рекорд Уве Зелера, который за весь сезон-1963/64 забил столько же мячей.

Результаты матчей 25 тура Бундеслиги

Напомним , в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Лацио Кейн оформил победный дубль. Благодаря этому 30-летний форвард приблизился к рекорду Уэйна Руни.

Бавария — Лацио 3:0: обзор матча Лиги чемпионов

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