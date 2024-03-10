Боттас: Проблемы с пит-стопами вызывают опасения

Гонщики Sauber Валттери Боттас и Гуаньюй Чжоу замкнули протокол гонки в Джидде. В команде не стали скрывать разочарования от такого результата и признали необходимость поработать над пит-стопами, чтобы не терять время из-за заминок.

Валттери Боттас (17-й): «Сложная гонка. У нас не было темпа, на который мы надеялись и который по расчётам у нас должен был быть. Особенно тяжело было на шинах Hard – нам не удалось заставить их работать. В этом заключается главная проблема. Ближе к финишу я перешёл на шины Soft – на них ситуация стала лучше, но уже было слишком поздно.

Очередные проблемы на пит-стопе тоже вызывают опасения. Конечно, за одну неделю мы можем изменить не так много. По крайней мере, сейчас в нашем распоряжении есть две недели до следующей гонки, и команда постарается устранить критические проблемы».

Гуаньюй Чжоу (18-й): «Сложное начало гонки – пришлось следить за температурой двигателя, но затем всё складывалось хорошо. У меня был очень высокий темп на шинах Medium, но после пит-стопа я потерял все шансы.

Конечно, я разочарован, что на пит-стопе у команды уже второй раз возникает заминка. Совершенно очевидно, что мы должны прибавить в этом аспекте. Моя гонка фактически закончилась после неудачного пит-стопа.

В этот уик-энд ошибки испортили мою гонку, но хорошая новость в том, что по сравнению с предыдущими сезонами у нас более высокий гоночный темп. Но время, которое мы теряем на пит-стопах, сложно отыграть».

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