Овечкин вышел на 14-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ

Александр Овечкин. Фото USA Today Sports

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго».

38-летний россиянин сделал 1533-е результативное действие за карьеру в лиге -у него 840 заброшенных шайб и 693 голевых паса.

Теперь Овечкин делит с Марком Рекки 14-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ — у канадца также 1533 очка за карьеру. 13-ю строчку занимает Джо Торнтон, у которого 1539 (430+1109) очков.

Рекорд по числу набранных очков в истории НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки — 2857 (894+1963).

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