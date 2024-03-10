Немецкая теннисистка с украинскими корнями рассказала о болезни, с которой ей приходится играть уже более трёх лет

Ева Лис поделилась с подписчиками новостью о состоянии своего здоровья

146-я ракетка мира в своих соцсетях написала, что в первой половине 2020 года ей был диагностирован спондилоартроз — болезнь, которая поражает суставы позвоночника.

«Это физическое испытание, с которым я сталкиваюсь каждый день наравне с другими вызовами моего вида спорта. Я благодарна фантастической поддержке и лечению со стороны моей медицинской команды, благодаря чему я до сих пор могу преследовать мои спортивные цели и выявлять лучшее в себе.

На протяжении всей своей карьеры мне часто говорили, что я слаба. Но чем чаще я это слышала, тем я становилась сильнее. Никто не знает, что происходит со спорстменами за кулисами.

Ваша поддержка всегда придаёт мне силы. Я уверена, что моя страсть к спорту продолжить вести меня вперёд. От всего серца благодарна вам за любовь, понимание и поддержку».

Напомним, что Ева Лис родилась в Киеве в январе 2002 года, а через некоторое время её родители переехали в Германию. Тренером немки является её отец Владимир.

Лис — едва ли не единственная иностранная теннисистка в Туре, которая продолжает носить ленточку в цветах украинского флага.

btu.org.ua