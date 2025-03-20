Майами. 38-летний Монфис вышел во второй круг и стал самым возрастным игроком за последние 33 года, выигравшим матч на турнире

На “Мастерсе” в Майами стартовал первый игровой день



Майами, США • 19-30 марта • хард • $11,255,360

Действующий чемпион: Янник Синнер (Италия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Первый круг

Гаэль Монфис (Франция) – Фабиан Марожан (Венгрия) 6:3, 3:6, 6:4

Александр Бублик (Казахстан) – Себастиан Баэс (Аргентина) 6:3, 6:4

Цзэн Чжуньсинь (Китайский Тайбэй, Q) – Маттиа Беллуччи (Италия) 7:6(5), 6:2

Ринки Хиджиката (Австралия) – Хамад Меджедович (Сербия) 7:5, 3:6, 7:5

Федерико Чина (Италия, WC) – Франсиско Комесанья (Аргентина, Q) 7:6(4), 7:6(2)

Давид Гоффен (Бельгия) – Александар Вукич (Австралия) 2:6, 6:4, 6:2

Тристан Скулскейт (Австралия, Q) – Этан Куинн (США, Q) 6:0, 6:2

• Гаэль Монфис взял реванш у Фабиана Марожана за прошлогоднее поражение на турнире в Окленде. 38-летний Монфис стал вторым самым возрастным теннисистом, выигравшим матч в Майами, после Джимми Коннорса, который одержал победу в матче на Miami Open в 1992 году в возрасте 39 лет. Во втором круге французский теннисист сыграет против 27-й ракетки мира чеха Иржи Легечки, которому проиграл в 2023 году на грунтовом турнире в Баня-Луке.

• 441-я ракетка мира Федерико Чина сыграл свой дебютный матч в основной сетке турнира АТР. Итальянец стал первым игроком, рожденным в 2007 году, кому удалось выиграть матч в основной сетке “Мастерса”. Чина второй раз в карьере сыграл против соперника из топ-100 и одержал свою дебютную победу (Комесанья – №67 АТР). Во втором круге итальянский теннисист встретится с 15-й ракеткой мира Григором Димитровым.

• Австралиец Ринки Хиджиката впервые выиграл матч на “Мастерсе” в Майами и во втором круге сыграет против пятой ракетки мира Новака Джоковича, которому проиграл в начале этого года в Брисбене.

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