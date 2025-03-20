Легенда бокса: «Фьюри, ты будешь проклинать себя всю жизнь из-за этого»

Sky Sports. Энтоны Джошуа и Тайсон Фьюри

Легенда британского бокса Рикки Хаттон считает, что британский боксер Тайсон Фьюри обязан провести супербой против своего соотечественника Энтони Джошуа.

«Думаю, если Тайсону дадут большие деньги, то он вернется на ринг. Фьюри сейчас в таком положении, что может решиться на этот шаг, если нет, то он будет проклинать себя из-за отказа драться с Джошуа всю свою жизнь», – сказал Хаттон.

Ранее бывший чемпион мира Тайсон Фьюри высказался относительно возможного боя-реванша между Энтони Джошуа и обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа.

sport.ua