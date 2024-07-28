Getty Images/Global Images Ukraine. Чжан Чжилей

Звездный китайский хевивейтер Чжан Чжилей высказался относительно будущего реванша между украинским боксером Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

«Все будет зависеть от того, как подготовятся Усик и Фьюри к этому бою. Кто качественнее подготовится к бою – тот выиграет. Я считаю, что Усик выиграет. Он снова сделает свое дело», – сказал Чжилей.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

sport.ua