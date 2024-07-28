Даниэль Риккардо: Машина позволяла выйти в финал

Даниэль Риккардо показал тринадцатое время в квалификации Гран При Бельгии и считает, что скорость машины позволяла выйти в финал квалификации, но команда выбрала неверную стратегию во второй сессии, и он проехал свой быстрый круг раньше соперников, которые смогли прибавить.

Его напарник Юки Цунода квалифицировался восемнадцатым, но ещё накануне было известно, что японский гонщик RB потеряет 60 позиций на старте в качестве штрафа за замену силовой установки.

Даниэль Риккардо (13-й): «Сегодня я был доволен машиной и думаю, что мы могли рассчитывать на большее, чем тринадцатое место. Я разочарован результатом, но доволен темпом. В целом, машина позволяла выйти в финал.

Во второй сессии дождь усилился, поэтому мы решили пораньше выехать на попытку на случай, если состояние трассы станет хуже. В тот момент это казалось хорошим решением, и я даже немного прибавил. Но дождь не усилился, и пока я оставался в боксах, остальные поехали ещё быстрее.

Мне комфортно за рулём на сухой трассе, и мы надеемся, что завтра обойдётся без дождя. Обычно гонки в Спа проходят с одним пит-стопом, но сегодня плохая погода, дождь смыл слой резины с асфальта, и завтра сцепление может быть хуже. В таком случае возможна гонка с двумя пит-стопами. При таком сценарии благодаря стратегии могут появиться дополнительные возможности».

Юки Цунода (18-й): «Для меня квалификация не была обычной, поскольку я потеряю позиции на старте из-за замены двигателя. Поэтому мне оставалось только проехать круг и почувствовать машину.

Поведение машины сильно отличалось от вчерашнего, что хорошо. Я всем доволен и собрал ещё больше информации. Теперь мы вместе с командой сосредоточимся на гонке.

Обгонять будет непросто, поскольку на этой трассе силён эффект «поезда DRS». Но мы постараемся выжать максимум из машины и стратегии, будем работать сообща как команда и, надеюсь, заработаем несколько очков».

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