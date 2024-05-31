Дориан Пин пропустит Ле-Ман из-за травмы

Французская гонщица Дориан Пин, в этом году принятая в молодёжную программу Mercedes и вполне успешно выступающая в женской серии F1 Academy, пропустит марафон в Ле-Мане из-за травмы.

У 20-летней француженки в этом сезоне очень плотная программа, поскольку кроме F1 Academy (где она уже выиграла гонку, ещё дважды поднималась на подиум и занимает 2-е место в личном зачёте), Дориан также пилотирует спорткары Lamborghini в гонках на выносливость и выступает в европейском чемпионате Formula Regional (FRECA) в составе итальянской команды Iron Dames.

Именно на этапе этой серии в минувший уик-энд она и получила травму на трассе в Спа.

«В ходе дальнейших медицинских обследований мы выяснили, что у меня сломаны рёбра, – сообщила Пин на своих страницах в социальных сетях. – Разумеется, это означает, что мне нужно время, чтобы поправиться, поэтому вместе с командой мы приняли трудное решение пропустить «24 часа Ле-Мана» и этап FRECA в Зандфорте.

Решение тяжёлое, оно не радует, тем более гонка в Ле-Мане – одно из главных событий года, и для меня оно имеет особенно важное значение. Я готовилась к этой гонке и предвкушала, что смогу разделить радость этого уик-энда со всеми болельщиками и, конечно, с моей командой. Но я должна сделать выбор, наиболее правильный для меня и для Iron Dames».

Место Дориан Пин в экипаже Lamborghini Huracan №85 в категории LMGT3 займёт 38-летняя швейцарская гонщица Рахель Фрей, для которой это будет уже седьмой старт в Ле-Мане.

Стоит добавить, что год назад в классическом марафоне на французском кольце Сартэ Пин была напарницей Даниила Квята и Мирко Бортолотти в составе экипажа Prema Racing выступавшего в категории LMP2.

В 2024 году 24-часовая гонка в Ле-Мане пройдёт 15-16 июня.

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