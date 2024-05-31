Малик СКОТТ: «Есть только один человек, который может потушить свет Усику»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Деонтей Уайлдер

Малик Скотт, тренер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера (43-3-1, 42 KO), уверен, что его боец – единственный, кто может нокаутировать абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика (22-0, 14 КО).

«Для меня есть только один человек, который может потушить ему свет, только один человек», – сказал Скотт.

1 июня Уайлдер проведет бой против Чжана Чжилея (26-2-1, 21 KO) на арене Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. В случае поражения американец может завершить карьеру.

sport.ua