Анчелотти — о финале ЛЧ: Лунин будет на скамейке запасных, и да, Куртуа будет в воротах

Наш соотечественник не сыграет в финальном матче ЛЧ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин не сможет принять участие в финале Лиги чемпионов против "Боруссии Д" из-за болезни. Об этом сообщил главный тренер команды Карло Анчелотти.

"Андрей переболел гриппом. Поэтому конечно, он будет на скамейке запасных, и да, Тибо Куртуа будет завтра играть", — сказал Карло.

Напомним, что вчера, 30 мая, Лунин в своем инстаграме также подтвердил, что он не сыграет в финальном матче ЛЧ.

Поединок между "Боруссией" и "Реалом" состоится в субботу, 1 июня. Старт — в 22:00 по киевскому времени.

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