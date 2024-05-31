Коко Гауфф: «Ястремская играет очень агрессивно, поэтому я пыталась сыграть стабильно и по возможности атаковать»

Американская теннисистка Коко Гауфф поделилась впечатлениями о матче против Даяны Ястремской на Открытом чемпионате Франции

«Я думаю, я сыграла довольно хорошо сегодня. Я просто пыталась отыграть стабильно. Ястремская играет очень агрессивно, поэтому может пробивать виннеры, но и также делать ошибки. Поэтому я пыталась сыграть стабильно и по возможности атаковать.

Я уже играла с Даяной в Мадриде, она очень хорошо играет с задней линии. Я знала, что довести матч до победы будет трудно, я видела, какие замечательные удары ей удавались. Думаю, когда я впервые подавала на матч, мне немного не повезло. В последнем гейме она выполнила 3 или 4 удара прямо на границе линий. Я думаю, что мне было немного трудно сохранить сосредоточенность в тот момент и я начала уже злиться довольно сильно. Но я рада, что смогла это преодолеть.

Насколько сложными были условия? Вы сами видите, что было прохладно. Я надела длинный рукав. Условия были медленные, но и как в моем прошлом матче. Правда, тогда еще и влажность была очень высокая. Сегодня этого не было, но было просто прохладнее и все равно медленно. В прошлом году, когда я играла на этом корте, было солнечно, и мяч отскакивал больше. Так что в зависимости от погоды это может быть как будто совсем разные корты.

• Обзор матча Даяна Ястремская — Коко Гауфф на Ролан Гаррос (ВИДЕО)

Как изменились мои ощущения на «мэйджорах» после своей победы на US Open? Что ж, в Австралии я несколько больше нервничала в первых матчах. Сейчас я просто сосредотачиваюсь на каждой игре. Да, я достигла такой победы, но важно оставаться в моменте. Конечно, я ожидаю от себя замечательных результатов, однако стоит не сильно давить на себя. Мне 20 лет, я надеюсь, что буду играть еще лет 10, поэтому это долгий путь.

Что я могу сказать о следующем матче? Я играла с Элизабеттой Коччаретто в Дубае, тогда это был сложный поединок. 7:5, а потом то ли 6:2, то ли 6:1. Было тяжело. Я очень хорошо помню эту игру. Я не сильно много смотрела ее матчей на грунте, поэтому мне надо посмотреть и подумать, какие коррективы мне необходимы. Она боец, всегда борется, несмотря на счет, не сдается до последнего очка. Я знаю, что ментально мне надо быть сильной, когда я выйду на этот матч».

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