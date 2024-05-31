Mercedes: Тесты Антонелли не были сравнительными

В первой половине мая гонщик Формулы 2 Кими Антонелли, которого называют в числе кандидатов на место Льюиса Хэмилтона в Mercedes, провёл частные тесты в Сильверстоуне. Позднее в прессе появилась информация, что это были сравнительные тесты с участием не только Антонелли, но и Мика Шумахера с Джорджем Расселлом.

Европейская пресса сообщила, что лучшее время Кими оказалось на уровне времени Мика Шумахера, а скорость 17-летнего итальянца на длинной серии кругов оказалась даже выше скорости Расселла. Якобы результаты Антонелли настолько впечатлили руководство Mercedes, что было принято решение подписать с ним контракт на следующий сезон.

Подобные сообщения не остались незамеченными Mercedes. В пятницу команда выпустила заявление с опровержением.

В заявлении Mercedes говорится, что в некоторых публикациях «частные тесты ошибочно были названы сравнительными, хотя это не было ни целью, ни итогом заездов». Команда добавила, что три гонщика проезжали круги в разных условиях и работали по разным программам.

«К сожалению, непроверенные слухи привели к публикации выводов, не отражающих то, что происходило на самом деле», – добавили в Mercedes.

На следующей неделе запланирована ещё одна трёхдневная серия тестов с участием Антонелли и Шумахера на машине 2022 года в Испании: «Мик и Кими отлично справились с работой, выполнив запланированные программы. Теперь мы с нетерпением ждём предстоящих трёх дней тестов на следующей неделе».

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