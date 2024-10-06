Лиам Лоусон – гонщик, который дождался своего часа

После Гран При Сингапура в Red Bull официально подтвердили своё решение, принятое несколько недель назад: в оставшихся шести гонках сезона место Даниэля Риккардо в RB займёт Лиам Лоусон.

Вряд ли это кого-то сильно удивило, и уж меньше всего Алекса Джейкса, британского телекомментатора, на протяжении нескольких лет освещавшего гонки молодёжных формул. Он давно и весьма внимательно следит за карьерой новозеландца и хорошо понимает, за какие качества Лиам получил этот контракт.

Алекс Джейкс: «В прошлом году Лоусон вполне уверенно провёл пять гонок за AlphaTauri, заменяя Риккардо, когда тот сломал руку. Уже в своём третьем Гран При он заработал очки, и таким образом надежды Red Bull оправдались. Но после впечатляющего дебюта Лиаму вновь пришлось вернуться в режим ожидания, а ждать он не любит.

В 2021 году, когда Лоусон выступал в кузовной серии DTM, он выиграл свою дебютную гонку и провёл тот сезон настолько здорово, что должен был выиграть и титул, но на финальном этапе, который отличался некорректной борьбой на трассе, стал жертвой инцидентов и в итоге получил звание вице-чемпиона.

Это было жестокое поражение, однако он продемонстрировал способность адаптироваться к совсем другой технике и смог одолеть многих признанных профессионалов DTM. Кроме того, в том же году Лоусон прогрессировал и в Формуле 2, заняв 3-е место личном зачёте.

В 2023-м он сразу начал выигрывать гонки в японской Super Formula, причём делал это в классной манере – становилось понятно, что он быстро ездит абсолютно на любой технике, умеет эффективно работать с любыми инженерами и демонстрирует психологическую стойкость на трассе.

К тому времени в Red Bull окончательно убедились, что имеют дело с подлинным талантом калибра Формулы 1. Но в какой мере он сможет проявить свои лучшие качества в оставшихся шести гонках сезона за рулём машины VCARB 01?

В Red Bull уже знают, что очки зарабатывать Лоусон умеет. Сейчас его будут сравнивать с Юки Цунодой, который проводит в Ф1 уже четвёртый сезон, причём будет проверяться, по силам ли Лиаму бороться с гонщикам первой восьмёрки чемпионата.

Кристиан Хорнер, принимая участие в подкасте F1 Nation, в подтверждение этого заявил: «Речь идёт не только о Visa RB – это также затрагивает интересы Red Bull Racing. Конечно, у нас контракт с Серхио Пересом на 2025 год, но всегда надо присматриваться к тем, кто может стать следующими гонщиками Red Bull Racing. Станет ли Лиам этим гонщиком, или мы должны искать кого-то за пределами нашей программы?»

На протяжении всей карьеры Лоусон демонстрировал умение адаптироваться и может этим гордиться. Проще говоря, он умеет быстро ездить на любой технике, но сейчас ему необходимо последовать примеру Оскара Пиастри и сделать всё, чтобы, используя эти свои качества, добиться настоящего мастерства, необходимого для выступления за топ-команду.

В Формуле 1 ставки очень высоки, и в этом плане с ней не может сравниться ни одна другая серия. Перед Лоусоном открываются головокружительные перспективы, причём их спектр предельно широк: он может остаться вообще без места на следущий год, может получить контракт с RB и даже может стать напарником Макса Ферстаппена в Red Bull Racing.

Кому-то, наверное, может показаться, что это уже перебор, но только не Лиаму, ведь он наконец дождался своего часа».

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