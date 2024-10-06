«Каролина»: расписание матчей в регулярном чемпионате-2024/2025

«Каролина Харрикейнз» начинают свой 27-й сезон в НХЛ
Андрей Свечников. Фото USA Today Sports
«Каролина Харрикейнз» начинает свой 27-й сезон в НХЛ. Клуб из Роли (Северная Каролина), за которую выступают россияне Петр Кочетков, Дмитрий Орлов и Андрей Свечников, один раз выигрывал Кубок Стэнли.
Первый матч в сезоне «Каролина» проведет дома против «Тампы» 12 октября. 13 октября команды встретятся вновь, но уже на льду «Лайтнинг».
В канун Нового года «Ураганы» проведут два матча с «Нью-Джерси» (28 и 29 декабря), а 1 января встретятся с «Коламбусом».
В заключительном матче сезона «Каролина» встретится с «Оттавой». Игра пройдет 18 апреля.
Приводим расписание матчей «Кейнз» на старте регулярного чемпионата (время начала игр — московское).
«Каролина Харрикейнз»: расписание матчей в октябре 2024 года
12 октября, 2.00. «Каролина» — «Тампа»
13 октября, 2.00. «Тампа» — «Каролина»
16 октября, 2.00. «Каролина» — «Нью-Джерси»
19 октября, 2.00. «Питтсбург» — «Каролина»
20 октября, 2.00. «Сент-Луис» — «Каролина»
23 октября, 4.00. «Эдмонтон» — «Каролина»
25 октября, 4.00. «Калгари» — «Каролина»
27 октября, 5.00. «Сиэтл» — «Каролина»
29 октября, 5.00. «Ванкувер» — «Каролина»
Полностью расписание матчей «Каролины» в актуальном виде и результаты игр доступны на странице «Харрикейнз» на нашем сайте.