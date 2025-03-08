В Honda готовы работать с разными командами

В следующем году Honda вернётся в Формулу 1 в роли поставщика моторов для Aston Martin, но в будущем готова сотрудничать и с другими командами.

Койджи Ватанабе, президент Honda Racing Corporation: «Мы – гоночная компания, если появится возможность поставлять силовые установки большему числу команд, мы этим воспользуемся.

Сейчас наша главная цель — наладить хорошие рабочие отношения с нашим ключевым партнером – с Aston Martin. На данный момент у нас нет планов по расширению и поставкам моторов большему количеству команд, мы ещё не достигли этой точки. Сейчас я прошу наших инженеров лишь о том, чтобы мы могли побеждать с Aston Martin».

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