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Футбол

Тренер Челси высказался о форме Палмера

Тренер Челси высказался о форме Палмера

    • Главный тренер "Челси" Энцо Мареска высказался о форме полузащитника команды Коула Палмера.

    "Конечно, когда ты забиваешь голы, чувствуешь себя счастливее, ведь они помогают команде побеждать. Но в целом Коул в порядке. Он счастлив и понимает, что сейчас ему трудно забивать, но это нормально, и такое случается в течение сезона. Наблюдая за ним во время тренировки, я вижу, что он в порядке и выглядит фантастически", – сказал Мареска.

    Напомним, что Коул в текущем сезоне забил 14 голов и отдал 6 ассистов в 31 матча.

    www.ua-football.com

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