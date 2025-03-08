Тренер Челси высказался о форме Палмера

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска высказался о форме полузащитника команды Коула Палмера.

"Конечно, когда ты забиваешь голы, чувствуешь себя счастливее, ведь они помогают команде побеждать. Но в целом Коул в порядке. Он счастлив и понимает, что сейчас ему трудно забивать, но это нормально, и такое случается в течение сезона. Наблюдая за ним во время тренировки, я вижу, что он в порядке и выглядит фантастически", – сказал Мареска.