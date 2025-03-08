Амир ХАН: «Этот боксер просто ночной кошмар для Джошуа»

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Джошуа

Бывший чемпион мира Амир Хан высказался о бывшем двукратном чемпионе мира Энтони Джошуа.

«Джошуа сделал все правильно, что решил не драться снова с Дюбуа. Энтони известный боксер, который все равно заработает много денег, если подерется с кем-то другим. Но в будущем этот бой может состояться. Всегда есть соперник, который может стать ночным кошмаром для конкретного боксера. Для Джошуа таким боксером является Дюбуа», – сказал Хан.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua