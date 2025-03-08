Новак Джокович: “Я играю в хороший теннис в последнее время, так что давайте посмотрим, как далеко я смогу зайти”

Пятикратный чемпион “Мастерса” в Индиан-Уэллс Новак Джокович ответил на вопросы журналистов перед стартом на соревнованиях



– Итак, еще одно удивительное выздоровление. Как вы смогли приехать сюда, особенно после того видео, где вы хромаете в аэропорту? Выглядело не очень многообещающе…

– Да, я это видел. Нет, это было нечто другое, на самом деле. Это была не травма. Травма уже позади. Я имею в виду, я надеюсь на это.

Я не испытывал никаких проблем до Дохи, в конце турнира в Дохе я чувствовал себя абсолютно хорошо, как и накануне Индиан-Уэллс во время моих тренировочных недель. Было странно видеть то видео, потому что когда я приехал в аэропорт, то очень сильно ударился, когда выходил. Потому что было очень рано, я думаю, где-то 4 или 5 утра. Поэтому я просто прихрамывал, потому что сильно ударился лодыжкой. Вот и все. Это был просто удар. Ничего больше. Но потом люди связали это с травмой и подумали, что это как обострение или травма вернулась. Как бы то ни было, я чувствую себя хорошо.

Я с нетерпением ждал своего приезда в Индиан-Уэллс и Майами. Я сыграю «Солнечный дубль» впервые после, кажется, шести лет. Так что я в предвкушении. Я не очень хорошо выступал в Индиан-Уэллс и Майами с 2016 или 20717 года. Мне было трудно найти здесь свой лучший теннис. Моложе я уже не стану, я это знаю. Но я, безусловно, стремлюсь пройти дальше по турнирной сетке. Я думаю, что во время подготовки я делал правильные вещи. Я играю в хороший теннис в последнее время, так что давайте посмотрим, как далеко я смогу зайти.

– Когда вы разговаривали с Энди Марреем после Australian Open, как быстро вы решили, что хотите продолжать работать вместе? Вы обсуждали Уимблдон?

– Лично я хочу продолжать наше сотрудничество. В тот же день, когда мы закончили турнир, я сказал ему об этом. Но ему понадобилось некоторое время, чтобы вернуться и обдумать это, поговорить со своими людьми, семьей и понять, насколько он хочет быть преданным и куда он может поехать со мной и по какому расписанию работать. Поэтому я был очень рад, когда он решил продолжать, Индиан-Уэллс, Майами, и да, большую часть грунтового сезона. Очевидно, мы поговорим после Майами, но я думаю, что план состоит в том, чтобы пройти весь путь до конца Ролан Гаррос, и, я надеюсь, Уимблдон также.

Я наслаждаюсь этими отношениями с Энди. Я все еще чувствую, что мы проходим через процесс познания друг друга на корте совершенно по-другому, чем мы знали друг друга в течение 25 лет. Очевидно, что для него это новая роль. Он также исследует ее и пытается понять, как он может преуспеть в этом амплуа. Я стараюсь общаться как можно больше на корте и вне его, чтобы мы могли лучше понимать друг друга. Думаю, что мы провели отличный турнир, отличный тур в Австралии. Мне нравится, как я играл, если честно. Было обидно закончить турнир так, как я это сделал, но проблема была в травме. Но с точки зрения тенниса, я думаю, что я играл в свой лучший теннис за довольно долгое время. Со времен Олимпиады, вообще-то. Так что я определенно связываю это с работой, которую я проделал с Энди.

В своем стартовом матче в Индиан-Уэллс Новак Джокович сыграет против Ботика ван де Зандсхулпа из Нидерландов.



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