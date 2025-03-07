Вулверхэмптон – Эвертон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

В субботу, 8 марта, в рамках 28 тура чемпионата Англии "Вулверхэмптон" дома встретится с "Эвертоном". Казалось бы, что команды соседствуют по турнирной таблице, однако их разделяет 10 зачетных пунктов.
"Волки" находятся на расстоянии пяти зачетных пунктов от зоны вылета, что является достаточно комфортным преимуществом над "Ипсвичем" и "Лестером". У "Эвертона" этот отрыв от зоны выживания еще больше, поэтому команда Моеса, как и хотел сам шотландец, борется за более высокие достижения, чем просто не попасть в тройку худших команд чемпионата.
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Английская Премьер-лига, 28 тур
8 марта, 22:00. "Молинью" (Вулверхэмптон)
Прямая трансляция: Setanta Sports
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