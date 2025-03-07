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Футбол

Вулверхэмптон – Эвертон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Вулверхэмптон – Эвертон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

    • В субботу, 8 марта, в рамках 28 тура чемпионата Англии "Вулверхэмптон" дома встретится с "Эвертоном". Казалось бы, что команды соседствуют по турнирной таблице, однако их разделяет 10 зачетных пунктов.

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    • "Волки" находятся на расстоянии пяти зачетных пунктов от зоны вылета, что является достаточно комфортным преимуществом над "Ипсвичем" и "Лестером". У "Эвертона" этот отрыв от зоны выживания еще больше, поэтому команда Моеса, как и хотел сам шотландец, борется за более высокие достижения, чем просто не попасть в тройку худших команд чемпионата.

    Прямую трансляцию матча смотрите на канале Setanta Sports на OTT-платформе Megogo.

    Английская Премьер-лига, 28 тур

    8 марта, 22:00. "Молинью" (Вулверхэмптон)

    Прямая трансляция: Setanta Sports

    Трансляция матча

    Вулверхэмптон – Эвертон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

    Вулверхэмптон – Эвертон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

    Вулверхэмптон – Эвертон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

    В эфире

    Вулверхэмптон – Эвертон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

    Трансляція матчу Вулвергемптон – Евертон Смотреть трансляцию

    www.ua-football.com

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