ТМ. Испания — Бразилия 3:3. Три пенальти, два вундеркинда и ляп вратаря

Гранды устроили шоу на «Бернабеу»

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Denis Doyle

Испания и Бразилия здорово развлекли мадридскую публику, которая по итогу аплодировала обеим сборным. И по делу!

Первый тайм остался за "Красной фурией", которая прижала "Селесао" к воротам. Лидером атак выступил 16-летний Ламин Ямаль, но и Нико Уильямс тоже не стоял без дела.

По итогу Испания упустила кучу шансов, но и забила дважды — это Родриго реализовал пенальти, заработанный Ямалем, а Дани Ольмо удался фееричный сольный проход.

А что Бразилия? На старте она пыталась играть через контратаки, но Винисиус явно не дотягивал до своего уровня, а Рафинья не забивал. Помог "Селесао" попасть в матч ляп Унаи Симона, который на 40-й минуте просто отдал мяч Родриго.

В перерыве бразильцы провели сразу четыре замены и изо всех сил набросились на ворота "Фурии". Та явно опешила и вскоре пропустила — 17-летний Эндрик классно положил корпус и прошил Симона с рикошетом. Вообще будущий игрок "Реала" очень понравился — резкий, интересный, с ударом. Противостояние Эндрика и Ямаля, вероятно — это будущее Эль Класико.

Касательно же нашего матча, то Родриго мог выводить Бразилию вперед, но попал в штангу. Далее же испанцы вернули себе мяч и инициативу, и хотя моментов долго не было, футбол смотрелся — было быстро, технично, даже жестко; арбитр выписал до десятка желтых.

Концовка? Огонь имени Карвахаля. Сперва Дани заработал пенальти, и его реализовал Родри. Ну, а на последней минуте защитник "Реала" уже привез 11-метровый — и с него Пакета сравнял счет.

Справедливо? Наверное, да, но главный вывод другой. Это было прежде всего развлечение — элитное шоу в элитном месте. В официальных матчах, естественно, все будет совсем по-другому.

Товарищеский матч. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

Испания — Бразилия — 3:3

Голы: Родри, 12, 87 (оба — с пенальти), Ольмо, 36 — Родриго, 40, Эндрик, 50, Пакета, 90+6 (с пенальти)

Испания: Симон — Карвахаль, Ляпорт, Ле Норман (Кубарси, 81), Кукурелья — Фабиан Руис, Родри — Ямаль (Навас, 90+1), Ольмо, Нико Уильямс (Сансет, 89) — Мората (Оярсабаль, 81)

Бразилия: Бенто — Данило (Коуто, 46), Фабрисио Бруно, Бералдо, Венделл — Пакета, Гимараес (Андре, 46), Жоао Гомес (Перейра, 46) — Рафинья (Эндрик, 46), Родриго (Галено, 82), Винисиус (Дуглас Луис, 71)

Предупреждения: Ле Норман, 34, Ляпорт, 42, Карвахаль, 51 — Гимараес, 42, Фабрисио Бруно, 50, Пакета, 58, Эндрик, 78, Перейра, 85

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