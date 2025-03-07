Жак Вильнёв вновь сядет за руль Ferrari своего отца

В последний уик-энд апреля на автодроме Поль-Рикар пройдёт исторический Гран При Франции, и мир автоспорта станет свидетелем поистине исторического момента.

На старт гонки выйдет Жак Вильнёв, причём за рулём Ferrari 312 T5, на которой в 1980 году в Формуле 1 выступал его отец.

И хотя тот сезон для Жиля Вильнёва и вообще для Скудерии был откровенно неудачным (канадец ни разу даже на подиум не поднялся, хотя за год до этого стал вице-чемпионом мира), сейчас это, пожалуй, не столь важно и совершенно не уменьшает символическое значение предстоящего события.

Ранее Жаку уже доводилось пилотировать машины, на которых выступал его отец, например, в 2012-м во Фьорано, но это были демонстрационные заезды, а сейчас чемпион мира 1997 года выступит в Grand Prix de France Historique, пусть это всего лишь ностальгическая гонка.

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