Иван Капелли сомневается, что Ньюи уйдёт из Red Bull

Итальянский гонщик Иван Капелли выступал в Формуле 1 в конце 80-х – начале 90-х и был одним из первых, кому в 1988 году довелось пилотировать машину, созданную Эдрианом Ньюи.

March 881 – самое первое шасси, построенное Ньюи для Формулы 1, его использовала команда Leyton House March Racing Team, и та машина, к удивлению многих, оказалась весьма конкурентоспособной.

В Канаде Капелли заработал первые очки в том сезоне, финишировав пятым, повторил этот результат в Германии, а в Бельгии поднялся на подиум. В Португалии он вообще занял 2-е место, уступив только гонщику McLaren Алену Просту – при том что британские двигатели Judd особой эффективностью не отличались, но достоинства шасси это во многом компенсировали.

В общем, он ещё с тех времён знаком с Ньюи, поэтому в интервью Gazzetta dello Sport прокомментировал слухи о его возможном уходе из Red Bull Racing. 60-летний Капелли относится к этим разговорам с определённым скепсисом.

«Когда вам 65 лет, принять решение об уходе довольно трудно, ведь это сопряжено с большими рисками, – считает итальянский ветеран Формулы 1. – Кстати, логично предположить, что Ньюи может уйти не один – инженер такого калибра заберёт с собой верных ему людей, ведь на новом месте ему необходимо сразу активно включаться в работу. Впрочем, оговорюсь: вовсе не факт, что события будут развиваться именно так.

Хотя в Red Bull постарались смягчить кризисную ситуацию, но конфликт продолжает тлеть. В Китае, где Ферстаппен одержал очередную победу, крупным планом показывали, как под подиумом рядом стояли и вместе аплодировали Кристиан Хорнер и Хельмут Марко, но всё это лишь фасад. На самом же деле ничего не успокоилось и никакие конфликты не были разрешены.

И всё-таки мне представляется, что Эдриан скоре всего решит остаться в Англии и не прельстится даже этими невероятными гонорарами, которые ему могут предложить в других командах».

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