Барселона — Валенсия 4:2: обзор матча Ла Лиги

Левандовский оформил хет-трик в отчетной игре

В 33 туре чемпионата Испании по футболу Барселона дома обыграла Валенсию.

Встреча завершилась со счетом 4:2. Каталонцы вернулись на второе место в турнирной таблице лиги. Украинский нападающий «летучих мышей» Роман Яремчук пропустил игру из-за травмы.

Чемпионат Испании — Ла-Лига 33 тур, 29 апреля

Барселона — Валенсия 4:2 (1:2)

Голлы: 1 — 22 Лопес, 1:1 — 27 Дура, 1:2 — 38 Пепелу, 2:2 — 49 Левандовски, 3:2 — 82 Левандовский, 4:2 —90+3 Левандовский

Напомним, в прошлом туре Барселона проиграла в Эль Классико Мадридскому Реалу, а Валенсия минимально уступила Бетису. >Ранее мы сообщали, что Яремчук провел первую тренировку после травмы, которую получил в матче 30 тура против Мальорки.

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