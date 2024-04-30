Мадрид. Кис победила третью ракетку мира Гауфф и вышла в четвертьфинал

На турнире WTA 1000 в столице Испании продолжаются матчи четвёртого раунда

Мадрид, Испания • 23 апреля — 4 мая • грунт • $8,770,480

Действующая чемпионка: Арина Соболенко (-)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Четвёртый круг

Мэдисон Кис (США, 18) — Коко Гауфф (США, 3) 7:6(4), 4:6, 6:4

Мирра Андреева (-) — Жасмин Паолини (Италия, 12) 7:6(2), 6:4

Мэдисон Кис (№20 WTA)вышла вперёд в счёте очных противостояний с Коко Гауфф (3-2). Отметим, что ранее теннисистки не играли друг против друга на грунтовом покрытии. Кис в этом году впервые победила соперницу из топ-5 и впервые вышла в четвертьфинал. Для американки это десятое выступление в Мадриде (семь раз она проигрывала в первом круге).

В своём дебютном четвертьфинале на Mutua Madrid Open Мэдисон сыграет против Онс Жабер и попробует впервые её обыграть. Туниска выиграла в предыдущих двух матчах против Кис на харде: в 2020 году на турнире WTA 1000 в Нью-Йорке и в 2022 году — на турнире WTA 500 в Сан-Хосе.

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