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Теннис

Первая ракетка россии получил денежный штраф за свое поведение на корте: это почти все его призовые за турнир

Стало известно, на какую сумму будет оштрафован пятый номер рейтинга АТР Даниил Медведев за свое поведение на корте во время матчей Открытого чемпионата Австралии

Даниил Медведев сыграл в Мельбурне два поединка: в первом круге отыгрался со счета 1-2 по сетам против 451-й ракетки мира Касидита Самрея из Таиланда, а во втором круге проиграл в пяти сетах 121-му номеру рейтинга АТР Лернеру Тьену из США.

За эти два поединка Медведев успел несколько раз разбить свою ракетку, сломать камеру, которая размещается на теннисной сетке, поругаться с судьей на вышке и с линейным, а также пропустить обязательную пресс-конференцию после поражения во втором круге. За свое неспортивное поведение он получил общий штраф в размере 76 тыс. долларов США.

Отметим, что за выход во второй круг соревнований Медведев заработал примерно 123 тыс. долларов США (без учета налогов). Учитывая, что сумма налога в Австралии составляет примерно 32,5%, то размер призовых Медведева с учетом выплаченных налогов составит примерно 83 тыс. долларов США.

 

btu.org.ua

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