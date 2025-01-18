Днепр уверенно разобрался с Запорожьем в Суперлиге Favbet

13-я победа команды Владимира Коваля в нынешнем регулярном чемпионате

Днепр уверенно разобрался с Запорожьем в перенесенном матче регулярного чемпионата Суперлиги Favbet-2024/25 — 80:60.

Поединок проходил в днепровском Дворце спорта «Шинник», номинальными хозяевами были при этом запорожцы. Напомним, изначально встречу перенесли из-за участия Днепра в Кубке Европы ФИБА.

Команда Владимира Коваля захватила инициативу с первых минут, выиграв стартовую четверть 21:7. Запаса хватило на оставшийся матч. Далее днепряне комфортно довели игру до победы, а тренерский штаб дал игровое время всем игрокам из заявки.

В составе победителей отметим Владимира Конева, который набрал 16 очков и совершил 9 подборов. У запорожцев отличился Илья Дмитренко, на счету которого 17 очков и 8 подборов.

Днепр продолжает идти без поражений в регулярном чемпионате, на счету команды Конева 13 побед. Запорожье занимает шестую строчку, выиграв 6 матчей из 17-ти.

Суперлига. Регулярный чемпионат

БК Запорожье — БК Днепр — 60:80 (7:21, 21:22, 16:22, 16:15)

Запорожье: Дмитренко (17 + 8 подборов), Николайчук (10), Бах (9), Хохонык (6 + 13 передач), Кабанов (6), Петренко (6), Буц (5), Новиков (1)

Днепр: Тимофеенко (19 + 5 подборов), Конев (16+ 9 подборов), Сыпало (7+ 5 подборов), Дубоненко (3), Закурдаев (14 + 5 передач), Загреба (9 + 9 подборов), Бондарчук (4), Сорочан (4), Лищина (4)

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