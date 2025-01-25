Старый Луцк вырвал победу над Черкасскими Мавпами в Суперлиге FAVBET-2024/25

Лучане прервали серию из трех поражений, черкасская команда проиграла третий матч кряду

Старый Луцк в напряженной борьбе вырвал победу над Черкасскими Мавпами в стартовом матче ровенского бабла Суперлиги FAVBET-2024/25 — 63:59.

Это был равный поединок достойных оппонентов, хотя «на бумаге» Мавпы считались явным фаворитом. Они и были сильнее в дебютном отрезке, но концовка результативной первой четверти была за лучанами. Паритетная ситуация наблюдалась и далее, в итоге на большой перерыв команды ушли при перевесе Луцка в одно очко.

Финал третьей четверти удался подопечным Дмитрия Нагорного, который повели 50:47. Но в последние минуты матча рывок выдал коллектив Дмитрия Чайковского, который и забрал итоговую победу. Разницу сделали Александр Прозапас и Павел Горобченко, самые результативные игроки поединка.

Луцку удалось прервать серию поражений и не отстать от идущего шестым БК Запорожье. Мавпы, проигравшие третий матч кряду, остались в таблице четвертыми, но преследователи уже жарко дышат в спину.

Сегодня БК Ровно примет Кривбасс (начало — в 18:00), а завтра, 26 января, ровенский бабл продолжится еще двумя поединками.

Суперлига FAVBET-2024/25. Регулярный чемпионат

Старый Луцк — Черкасские Мавпы — 63:59 (24:21, 10:12, 13:17, 16:9)

Старый Луцк: Прозапас (17 + 8 подборов), Горобченко (15 + 7 подборов + 5 передач), Липовцев (9 + 7 подборов), Дюпин (8), Лесик (7 + 5 подборов), Лавани (5 + 5 подборов), Михайлов (2 + 6 подборов)

Черкасские Мавпы: Марченко (11), Дюпри (10), Пирогов (9 + 6 подборов), Кошеватский (8), Агафонов (6 + 8 подборов — 6 потерь), Упырь (6), Климов (5), Клебан (4 + 5 подборов)

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