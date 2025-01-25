Aston Martin предлагает всем сравнить две фотографии

Пресс-служба Aston Martin F1 поделилась двумя фотографиями базы команды в Сильверстоуне, сделанными с высоты птичего полёта с интервалом в несколько лет. Разница действительно впечатляет, ведь всё это время шла масштабная работа по строительству нового комплекса, получившего название «Технологический кампус Aston Martin Racing» или AMRTC.

Подпись к снимкам такая: «Как всё начиналось и как дело обстоит сейчас»

На первом снимке видно несколько старых корпусов, где изначально базировалась команда Jordan. После смены владельцев она недолго называлась Midland/Spyker, потом превратилась в Force India/Racing Point, а с 2021 года именуется Aston Martin.

Вторая фотография позволяет оценить масштаб преобразований, который уже произошли и продолжают происходить на нынешнем этапе истории команды.

Консорциум инвесторов под руководством Лоуренса Стролла выкупил её активы в 2018 году за 90 млн. фунтов стерлингов, после чего постепенно наращивал объём вложений, ныне превысивших миллиардный уровень.

В структуру Технологического кампуса входят три суперсовременных корпуса с солнечными батареями на крышах, а также новая аэродинамическая труба. Кроме того, с марта этого года в команде начнёт работать Эдриан Ньюи, и эта инвестиция не менее важна, чем строительство новой базы.

Разумеется, Стролл рассчитывает, что всё это позволит команде выйти на новый уровень, и в перспективе она станет реальным претендентом на победы в гонках и чемпионатах. То, что при правильном подходе к делу это возможно, доказывает пример McLaren, которая ещё несколько лет назад была в глубоком кризисе, а в прошлом году завоевала Кубок конструкторов.

Впрочем, если перемены такого рода и произойдут, то не в наступившем году, и Фернандо Алонсо об этом уже предупредил. Но посмотрим, чего Aston Martin добьётся в 2026-м, когда Формула 1 перейдёт на новый технический регламент, шасси и силовые установки следующего поколения. На машинах, разработанных с участием Ньюи и построенных в Сильверстоуне, уже будут стоять двигатели производства Honda.

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