Не Усик. Экс-чемпион мира назвал боксера, который может одолеть Дюбуа

Getty Images/Global Images Ukraine. Дюбуа – Паркер

Бывший чемпион мира в среднем весе (до 72,6 кг) Даррен Баркер поделился мнением о предстоящем поединке Даниеля Дюбуа и Джозефа Паркера, а также выбрал победителя этого противостояния:

«Мне кажется, что Дюбуа победит, так как пребывает в невероятной форме. Оба этих боксера входят в четверку сильнейших в супертяжелом весе. Если кто-то и сможет одолеть Даниеля, то это только Паркер. Джозеф не обладает быстрыми ногами, но умеет молниеносно наносить удары.

Однако, британский чемпион умеет держать удар и легко возвращается в поединок после тяжелых пропущенных. Вспомните бой с Чжилеем. Тогда Дюбуа восстановился и даже выиграл то сражение. У Даниеля невероятная сила в руках, солидная физическая форма, мощь и вера в себя», – прокомментировал Баркер.

Бой Дюбуа – Паркер состоится 22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), боксеры встретятся в поединке за титул чемпиона мира по версии IBF.

Ранее сообщалось, что промоутер оценил шансы британского чемпиона в поединке с Усиком.

sport.ua