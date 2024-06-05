Источник: Усика и Дюбуа ждет новый поединок. Но есть нюансы

Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэль Дюбуа и Александр Усик

В Международной боксерской федерации заявили, что британский супертяж Даниэль Дюбуа (21-2, 20 КО) является обязательным претендентом на поединок с абсолютным чемпионом мира Александром Усиком (23-0, 14 КО), который владеет чемпионским поясом организации.

В минувший уик-энд Дюбуа выиграл у Филипа Хрговича (17-1, 14 КО), лишив того претендентского статуса и завоевал временный пояс IBF.

Несмотря на новый статус Дюбуа, проведение его поединка с Усиком в ближайшей перспективе маловероятно. Даниэль намерен свой следующий бой провести в сентябре в Лондоне против соотечественника Энтони Джошуа (28-3, 25 КО). Возможно, на кону боя будет стоять полноценный чемпионский титул IBF, который Усик, как известно, намерен у себя сохранить, о чем уже сделал соответствующий запрос.

Александр Усик, как известно, в мае стал абсолютным чемпионом мира, выиграв у Тайсона Фьюри. Второй бой боксеры должны провести в декабре.

Напомним, Дюбуа уже был обязательным претендентом для Усика в статусе чемпиона WBA – в августе прошлого года британец досрочно проиграл Александру.

sport.ua