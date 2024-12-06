Шеннон БРИГГС: «Знаете, кто победит в реванше Усик – Фьюри? Будет 3-й бой»

Getty Images/Global Images Ukraine. Шеннон Бриггс

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBO Шеннон Бриггс (60-6-1, 53 KO) поделился мнением относительно предстоящего реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

«Очень хорошо, что мы увидим реванш. Если Тайсон выйдет в своей лучшей форме, то он выиграет. Да, я жду, что Тайсон победит в реванше. А потом между ними будет третий бой. Реванш будет тяжелым для Фьюри, ведь Усик замечательный боксер, он мне нравится. Все думают, что Александр это маленький боксер, но на самом деле это не так», – сказал Бриггс.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

sport.ua