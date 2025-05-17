Александр УСИК: «Он победит Дюбуа. Посмотрите на него, просто лучше»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Звездный украинский боксер Александр Усик сделал прогноз на возможный реванш между Энтони Джошуа и Даниелем Дюбуа.

«Если бы этот бой прошел сегодня, я снова вам скажу, что Джошуа победит. Но знаете, Дюбуа это очень опасный соперник, он великолепный боксер и чемпион мира. Но посмотрите на Джошуа, он сейчас лучше. У Энтони невероятные навыки бокса, он чемпион Олимпиады. Да, Джошуа проиграл первый бой, но он мне все равно больше нравится», – признался Усик.

Ранее Хирн рассказал, почему бывший чемпион мира Энтони Джошуа отказался проводить бой-реванш против чемпиона мира по версии IBF Даниэля Дюбуа в феврале 2025 года.

sport.ua