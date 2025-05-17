Лоусон: Постараемся выйти в финал квалификации

В пятницу в Имоле Racing Bulls тестировали новинки. Айзек Хаджар и Лиам Лоусон использовали разные настройки, и вариант Айзека оказался предпочтительнее. В субботу Лиам намерен воспользоваться вариантом напарника.

Айзек Хаджар (7-й): «В целом, хороший день, и я доволен поведением машины. Мы привезли новинки в Имолу, но они не такие кардинальные, чтобы машина ощущалась совершенно новой. Мне особо не пришлось адаптироваться и вносить какие-то изменения, поскольку характеристики машины остались прежними.

Если говорить о моём вылете во второй тренировке, то мне просто не повезло, и на этом сессия закончилась. Я потерял контроль над машиной на выходе из третьего поворота. Я смог его вернуть, но заехал двумя колёсами на траву и потерял снова. Жаль, что мне не удалось завершить серию.

Уверен, борьба в квалификации будет плотной. Трасса компактная, все её хорошо знают, поэтому я готовлюсь к напряжённому дню. Здесь довольно сложно обгонять, поэтому важно квалифицироваться как можно выше».

Лиам Лоусон (15-й): «Первая тренировка сложилась неплохо. Мы знали, что ещё предстояло поработать, поэтому кое-что попробовали во второй сессии. Мы с напарником пошли по разным направлениям, чтобы получить более полное представление о новинках. Нам это удалось, и это позитивно. Завтра необходимо применить полученную информацию.

Постараемся выйти в финал квалификации, но сейчас сложно сказать, какими будут наши результаты, поскольку все продолжают прибавлять. Мой напарник сделал большой шаг вперёд, и я надеюсь, что сделаю такой же шаг в субботу.

Шины Soft кажутся нормальными – в данный момент нет причин жаловаться. Завтра важный день, но пока всё складывается гладко».

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