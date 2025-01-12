Дакар: Воскресный этап выиграл Лукас Мораес

Сегодняшний этап ралли-рейда быстрее всех преодолел Лукас Мораес, бразильский гонщик заводской команды Toyota, отыгравшись после вчерашних проблем, связанных с неполадками его внедорожника Hilux GR DKR. Но сегодня у него всё сложилось удачно, и он первым добрался до финиша в Аль-Дувадими.

Это его вторая победа на этапе, а первая была на прошлогоднем «Дакаре». Но в общей классификации его экипаж, в котором обязанности штурмана выполняет испанец Арманд Монлеон, находится за пределами первой десятки, уступая лидерам больше 3 часов.

А лидировать продолжает Хенк Латеган, напарник Мораеса по Toyota Gazoo Racing, хотя его уже почти догнал Язед Аль-Раджи, сегодня финишировавший седьмым, при том что Латеган был только 15-м.

«Если честно, нам повезло, поскольку мы стартовали далеко позади, и хорошо видели все следы (оставленные теми, кто стартовал раньше), – прокомментировал Лукас. – Сегодня нам было нечего терять, поэтому мы по-настоящему атаковали. Здорово, что удалось выиграть на Дакаре ещё один этап, и мы довольны, что заработали очки в зачёт чемпионата мира по ралли-рейдам».

Второе место на этапе занял Маттиас Экстрём, выступающий на Ford Raptor T1+ за заводскую команду американской корпорации, третьим финишировал его напарник Митчел Гатри, а четвёртое время показал Нассер Аль-Аттийя, что позволило ему отыграть у Латегана ещё почти 10 минут. Т.е. борьба за победу ралли-рейде не просто продолжается, но ещё и входит в наиболее интересную фазу.

Даниэль Сандерс, выступающий на мотоцикле KTM, одержал свою пятую победу на этапе этого «Дакара», став первым за девять лет, кому удалось достичь такого результата. До него в 2016-м подобный рекорд, т.е. пять побед на этапах одного ралли-рейда, установил другой известный австралиец, Тоби Прайс. Причём Прайс тогда тоже покорял «Дакар» в седле KTM и выиграл тот супермарафон в двухколёсном классе.

Сандерс уверенно лидирует по итогам семи этапов, его преимущество перед испанцем Тошей Шарейна превышает 15 минут, но до финиша ещё очень далеко.

В категории Challenger первым этап завершил дебютант Дакара, 23-летний американец Корбин Ливертон, который показал лучшее время и в прологе. Корбин и его штурман, немка Тая Перри, для которой это уже третий такой супермарафон, выступают на легком внедорожнике Taurus T3 MAX за американскую команду Red Bull Off-Road Team USA.

Опытный Ясир Сейдан, гонщик из Саудовской Аравии, приложил немало усилий, пытаясь их опередить, но в итоге на 400 с лишним километрах проиграл победителям всего 24 секунды.

В классе T4 (мотовездеходы) победу на этапе одержал аргентинский экипаж Херемиаса Гонсалеса Фериоли, выступающий за заводскую команду Can-Am Factory Team на Maverick R.

Брок Хегер, гонщик команды Себастьена Лёба, лидирующий в этой категории после семи этапов, сегодня уступил аргентинцу меньше минуты. Поскольку преимущество Хегера в общей классификации превышает полтора часа, то ему опасаться нечего, и он может ехать более-менее спокойно, избегая лишнего риска.

На момент публикации этого текста официальные результаты в грузовой категории ещё не были известны, но по предварительной информации победу на этапе одержал чешско-польский экипаж Алеса Лопраиса, ветерана Дакара, выступающий на Iveco Powerstar. Но лидерство в этом классе по-прежнему удерживает Мартин Масик, очень перспективный соотечественник Лопраиса, представляющий новое поколение мастеров ралли-рейдов.

В понедельник участников Дакара ждёт 8-й этап с финишем в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии. Его общий маршрут превышает 700 км, но протяжённость скоростных спецучастков составляет 487 км, и проходят они по местности, отличающейся весьма разнообразным ландшафтом. Но дело даже не в этом: как пишет пресс-служба ралли-рейда, «К этому моменту Дакар превращается в войну за выживание, сходов становится всё больше, и происходят они по причинам физического, психологического и технического характера».

Источник