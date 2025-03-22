Williams оштрафовали на 50000 евро

В этот уик-энд FIA технической директивой TD034L обязали команды установить на машины видеокамеры для контроля гибкости элементов антикрыла. Видеокамеры должны быть оборудованы SD-картой, которую требовалось потом сдать в FIA.

«Команды несут ответственность за то, чтобы камеры были оснащены отформатированной (формат FAT32 или exFAT) и пустой SD-картой, по крайней мере, за 10 минут до начала

любой сессии, во время которой будут установлены камеры», говорилось в технической директиве.

В камерах на машинах Williams карточек памяти не было и запись не велась. В команде считали, что карты памяти должны быть представлены и установлены FIA. В середине сессии они заметили, что на камерах мигает красный индикатор, и сообщили об этом техническому делегату, но они не знали, что означает мигающая лампочка, и в любом случае, к тому времени было уже слишком поздно устанавливать SD-карты.

Когда отсутствие SD-карт было обнаружено после окончания сессии, команда не сообщила об этом техническому делегату. В FIA посчитали, что команда не выполнила техническую директиву, и наказали Williams денежным штрафом в размере 50 000 евро, из которых 40 000 евро будут отложены до 31 декабря 2025 года – при условии, что команда не совершит аналогичного нарушения.

Команда Williams выпустила отдельное заявление со своими объяснениями случившегося:

«У нас были опасения, что во время тренировки камеры не работали, в результате чего по ходу сессии мы вступили в диалог с FIA, а также сами занялись анализом всех процедур.

И можем заявить, что сбой, из-за которого мы не смогли вовремя предоставить видеозаписи, произошедший по причине недопонимания и внутренних процессов, будет обязательно рассмотрен, чтобы избежать его повторения…

У нас нет никаких сомнений по поводу легальности нашего крыла, это то же самое крыло, что использовалось в Мельбурне. Оно полностью соответствует техническому регламенту, мы не вносили в него никаких изменений…»

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