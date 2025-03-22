Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, что сказал тренер перед боем с Майком Тайсоном?»

Getty Images/Global Images Ukraine. Майк Тайсон и Леннокс Льюис

Бывший абсолютный чемпион мира Леннокс Льюис вспомнил противостояние против Майка Тайсона.

«Я не удивился, что мне было так легко его победить. Знаете, что мне сказал тренер перед боем с Майком Тайсоном? Эмануэль Стюард сказал мне, что это будет мой самый легкий поединок. Я на всякий случай еще раз уточнил у него: «Мой самый легкий бой» И он ответил: «Да». Потом я понял, почему он так говорил. Все мои предыдущие бои были подготовкой к поединку с Майком», – сказал Леннокс.

В 2002 году Леннокс нокаутировал Майка Тайсона в 8 раунде.

Ранее легендарный супертяжеловес Леннокс Льюис оценил шансы британского боксера Даниэля Дюбуа в поединке против чемпиона мира по версиям WBA, WBO и WBC Александра Усика.

sport.ua